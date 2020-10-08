В Кыргызстане не могут найти президента и премьера
Совет безопасности Кыргызстана решил закрыть границу из-за отсутствия данных о месте нахождении президента и премьера.
В Совете безопасности Кыргызстана в четверг, 8 октября, заявили об исчезновении президента страны Сооронбая Жээнбекова. В связи с этим решили закрыть границу, сообщает Интерфакс-Запад.
«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», – сообщил замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев.
Он отметил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестов в стране.
«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются», – заявил он.
В то же время, пресс-секретарь Жээнбекова Толгонай Стамалиева сообщила ТАСС, что президент находится в Бишкеке. По ее словам, он лично ведет переговоры со всеми политическими силами.
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