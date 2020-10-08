Карабах насчитал 4000 погибших азербайджанских военных
Азербайджан и Армения не разглашают свои потери в Карабахе, а только сообщают об уроне противника.
Азербайджен в ходе эскалации карабахского конфликта с 27 сентября потерял 4069 военных, заявляют в Минобороны непризнаной Нагорно-Карабахской республики в четверг, 8 октября.
По их данным, только за минувшие сутки Азербайджан потерял 315 военных.
«По данным разведки, убито 4069 военных, уничтожено 145 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 496 единиц бронетехники, четыре ТОС-1А», – говорится в сообщении.
В то же время, Армия обороны НКР свои потери оценивает в 329 челов, из них 30 – за минувшие сутки.
Стоит отметить, что Азербайджан и Армения не разглашают свои потери, а только сообщают об уроне противника.
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