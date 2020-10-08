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12:30 08 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Карабах насчитал 4000 погибших азербайджанских военных

Азербайджан и Армения не разглашают свои потери в Карабахе, а только сообщают об уроне противника.

Азербайджен в ходе эскалации карабахского конфликта с 27 сентября потерял 4069 военных, заявляют в Минобороны непризнаной Нагорно-Карабахской республики в четверг, 8 октября.

По их данным, только за минувшие сутки Азербайджан потерял 315 военных.

«По данным разведки, убито 4069 военных, уничтожено 145 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 496 единиц бронетехники, четыре ТОС-1А», – говорится в сообщении.

В то же время, Армия обороны НКР свои потери оценивает в 329 челов, из них 30 – за минувшие сутки.

Стоит отметить, что Азербайджан и Армения не разглашают свои потери, а только сообщают об уроне противника.

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Тэги: военные, потери, Карабах, боевые действия

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