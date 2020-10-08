В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки

В 213 странах обнаружили 339 106 случаев заражения коронавируса. В частности 92 000 больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия, Испания и Украина, которая занимает седьмое место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает седьмое место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 36,3 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 27,3 миллиона человек. 1059943 пациентов умерли.

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