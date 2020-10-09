Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса

Премию Луизе Глюк вручили за «ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Премию вручили за «ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке. С 2004 года сотрудничает с Йельским университетом. Она является членом Американского философского общества и автором более десятка поэтических сборников.

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