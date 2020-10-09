Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса
Премию Луизе Глюк вручили за «ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала американская поэтесса Луиза Глюк.
Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.
Премию вручили за «ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке. С 2004 года сотрудничает с Йельским университетом. Она является членом Американского философского общества и автором более десятка поэтических сборников.
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В прошлом году Нобелевскую премию по литературе не вручали из-за скандала, связанного с сексуальными домогательствами.
В процедуру вручения премии внесли изменения, назначив пять независимых членов, которые будут помогать Шведской академии определять лауреатов.
Может оказаться так, что решать, кому именно будет вручаться премия, а вместе с ней 8 миллионов шведских крон, будет некому.