В США пытались похитить губернатора штата

ФБР заявляет о предупреждении попытки похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Заговорщики готовили нападение на ее загородный дом.

Штат выдвигает обвинения в совершении уголовного преступления в отношении семи человек, связанных с ополчением под названием Wolverine Watchmen.

ФБР сообщает, что группа ополченцев из Мичигана уже находилась в поле зрения правоохранителей. В марте ее члены пытались получить домашние адреса местных сотрудников правоохранительных органов с целью напасть или убить их.

Летом заговорщики якобы начали готовить нападение на загородный дом Уитмер или официальную летнюю резиденцию губернатора.

Федеральное обвинения в заговоре с целью похищения было выдвинуто против шести человек. По словам генерального прокурора штата Мичиган Дано Нессел, кроме них, обвинения штата были предъявлены еще семерым, которые являются либо членами Wolverine Watchmen, либо сообщниками этого ополчения.

В настоящее время им предъявлено 19 государственных обвинений в совершении уголовного преступления.

«Наблюдается тревожный уровень роста антиправительственной риторики и возрождения групп, исповедующих экстремистские идеологии. Эти группы часто стремятся набрать новых членов, воспользовавшись моментом гражданских беспорядков и используя его для продвижения своей программы самообеспечения и вооруженного сопротивления. Это больше, чем просто политические разногласия или страстная пропаганда , миссия некоторых из этих групп заключается просто в том, чтобы создать хаос и нанести ущерб другим», – заявил Нессел.

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