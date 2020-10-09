За один день побито сразу два мировых рекорда по лгкой атлетике
Сразу два мировых рекорда были установлены на NN World Record Day в Валенсии – на 5000 метров у женщин и 10000 метров у мужчин.
Сначала Летесенбет Гидей из Эфиопии пробежала 5000 метров за 14:06.62, что более чем на 4,5 секунды лучше времени ее соотечественницы Тирунеш Дибаба в 2008 году.
Гидей стала первой женщиной на планете, которая выбежала из времени 14:10 на дистанции 5000 метров.
А потом Джошуа Чептегей из Уганды побил рекорд Кенениса Бекеле на дистанции 10000 метров. Рекорд держался с 2005 года. Достижение Джошуа – 26:11.00, он улучшил время Кенениса Бекеле чуть более на 6,5 секунд. Чептегей теперь в своем активе имеет два мировых рекорда – на 5000 и 10000 метров. Всего за последний год это его третий мировой рекорд.
Новости по теме
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе.
26-летний французский легкоатлет Кевин Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье, набрав 9126 очков на турнире Decastar во французском Талансе.
Михаил Кохан метнул снаряд на 87,72 метра, тем самым на 55 см побив прежний рекорд венгра Халаша Бенце, который тот установил в 2014 году.