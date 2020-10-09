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Главная » Мир » Спорт
02:27 09 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За один день побито сразу два мировых рекорда по лгкой атлетике

Сразу два мировых рекорда были установлены на NN World Record Day в Валенсии – на 5000 метров у женщин и 10000 метров у мужчин.

Сначала Летесенбет Гидей из Эфиопии пробежала 5000 метров за 14:06.62, что более чем на 4,5 секунды лучше времени ее соотечественницы Тирунеш Дибаба в 2008 году.

Гидей стала первой женщиной на планете, которая выбежала из времени 14:10 на дистанции 5000 метров.

А потом Джошуа Чептегей из Уганды побил рекорд Кенениса Бекеле на дистанции 10000 метров. Рекорд держался с 2005 года. Достижение Джошуа – 26:11.00, он улучшил время Кенениса Бекеле чуть более на 6,5 секунд. Чептегей теперь в своем активе имеет два мировых рекорда – на 5000 и 10000 метров. Всего за последний год это его третий мировой рекорд.

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Тэги: легкая атлетика, мировой рекорд

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