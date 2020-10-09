Верховный суд Мадрида отменил повторный локдаун в городе

Верховный суд Мадрида отменил решение Министерства здравоохранения о закрытии города на карантин и о введении ограничений на передвижение.

Эти меры обязали вводить в районах, где количество заражений за последние 14 дней составляло более 500 человек на 100 тысяч населения, количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего числа и заполненность палат интенсивной терапии выше 35%.

Однако испанский суд признал незаконным введение режима изоляции и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.

Суд считает эти меры нарушением основных прав и свобод граждан. Также отмечается, что лицо нельзя привлечь к штрафу без соответствующего судебного решения.

«Пандемия будет продолжаться, но правовой неопределенности – не должно быть», – прокомментировал решение суда мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

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