НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
07:34 09 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Верховный суд Мадрида отменил повторный локдаун в городе

Верховный суд Мадрида отменил решение Министерства здравоохранения о закрытии города на карантин и о введении ограничений на передвижение.

Эти меры обязали вводить в районах, где количество заражений за последние 14 дней составляло более 500 человек на 100 тысяч населения, количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего числа и заполненность палат интенсивной терапии выше 35%.

Однако испанский суд признал незаконным введение режима изоляции и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.

Суд считает эти меры нарушением основных прав и свобод граждан. Также отмечается, что лицо нельзя привлечь к штрафу без соответствующего судебного решения.

«Пандемия будет продолжаться, но правовой неопределенности – не должно быть», – прокомментировал решение суда мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

Источник:
Тэги: Испания, Мадрид, карантин

Новости по теме

В Испании крупнейшая за четыре месяца вспышка COVID-19

В Испании зафиксировано больше случаев коронавируса на душу населения, чем в любой другой европейской стране.

Ресторан в Мадриде отказывается обслуживать россиян

Пользователи соцсетей возмущаются решением испанского заведения, отказавшего в вечеринке русским девушкам.

В кафедральном соборе Мадрида предотвратили взрыв бомбы

По сообщениям представителей правоохранительных органов Испании, испанская полиция предотвратила взрыв бомбы в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты