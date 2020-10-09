Президент Кыргызстана не собирается в отставку
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не собирается в добровольную отставку. Об этом заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.
«Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит», – сказала она.
Стамалиева также сообщила, что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова об отставке.
«Официально заявление Боронова на подпись президента не поступало. Да, СМИ пишут, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту заявление не поступало», – сказала она.
Напомним, в Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными результаты выборов.
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