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03:15 09 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Кыргызстана не собирается в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не собирается в добровольную отставку. Об этом заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

«Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит», – сказала она.

Стамалиева также сообщила, что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова об отставке.

«Официально заявление Боронова на подпись президента не поступало. Да, СМИ пишут, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту заявление не поступало», – сказала она.

Напомним, в Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными результаты выборов.

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Тэги: отставка, президент Кыргызстана

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