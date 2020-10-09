Против руководства «Нафтогаза» возбудили уголовное дело
Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Она построена на обвинениях в государственной измене», – сказал Коболев.
Он сообщил, что не знает, когда дело было открыто, но уточнил: бумаги по этому поводу он получил сегодня.
По словам Коболева, в компании действия правоохранителей расценивают как «очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии».
«Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты», – подчеркнул он.
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