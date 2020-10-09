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06:59 09 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВТО впервые возглавит женщина

В финальный раунд отбора на эту должность вышли две претендентки: экс-министр финансов Нигерии и министр торговли Южной Кореи.

Глава генерального совета ВТО, представитель Новой Зеландии Дэвид Уокер и координаторы конкурса сообщили, что в третий, финальный, раунд отбора на эту должность вышли две претендентки: экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

Одна из них станет седьмым гендиректором ВТО и сменит на этом посту Роберто Азеведу.

«Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы поощрять и облегчать достижение консенсуса между членами и способствовать переходу от этого окончательного списка из двух кандидатов к принятию решения о назначении», – пояснил Уокер.

Третий этап консультаций начнется 19 октября и продлится до 27 октября. Утвердить нового главу ВТО должен Генеральный совет.

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Тэги: женщины, ВТО

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