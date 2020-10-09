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07:57 09 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский боксер отстоял титул чемпиона

Денис Беринчик техническим нокаутом победил румына Виорела Симиона в бою за чемпионский титул WBO International.

Начало поединка осталось за украинским боксером, который помимо прицельных ударов отметился высокой скоростью в ринге.

При этом Беринчик умело держал дистанцию, вовремя нанося удары и уклоняясь от ответа Симиона, который не справлялся с темпом визави.

Примечательно, что украинский боксер не стремился находить голову оппонента и активно работал по его корпусу, а также часто пробивал снизу вверх.

Тем самым к шестому раунду Симион заметно выдохся, в результате чего оказался в нокдауне.

Затем румынский боксер оказался на настиле уже в седьмой трехминутке, после чего отказался выходить на восьмой раунд.

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Тэги: бокс

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