Украинский боксер отстоял титул чемпиона
Денис Беринчик техническим нокаутом победил румына Виорела Симиона в бою за чемпионский титул WBO International.
Начало поединка осталось за украинским боксером, который помимо прицельных ударов отметился высокой скоростью в ринге.
При этом Беринчик умело держал дистанцию, вовремя нанося удары и уклоняясь от ответа Симиона, который не справлялся с темпом визави.
Примечательно, что украинский боксер не стремился находить голову оппонента и активно работал по его корпусу, а также часто пробивал снизу вверх.
Тем самым к шестому раунду Симион заметно выдохся, в результате чего оказался в нокдауне.
Затем румынский боксер оказался на настиле уже в седьмой трехминутке, после чего отказался выходить на восьмой раунд.
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