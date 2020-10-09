Преимущества аренды авто в Украине во время карантина

Проблема распространения коронавируса коснулась абсолютно всех жителей Украины.

Проблема распространения коронавируса коснулась абсолютно всех жителей Украины. Эпидемия вводит новые правила в нашу жизнь. Каждому украинцу, в той либо иной степени, пришлось поменять собственный привычный образ жизни, дабы минимизировать риски заражения COVID-19. Существенные изменения в работе железнодорожного и общественного транспорта также поспособствовали этому. Именно поэтому аренда авто на bls.ua во время карантина является наилучшим выходом из ситуации, когда личный автомобиль отсутствует, а вам необходимо ежедневно добираться к месту работы.

Необходимость проката авто в условиях пандемии, ворвавшейся в нашу жизнь

Карантинные ограничительные меры создают множество проблем для жителей нашей страны. Ограниченный доступ к автобусам, закрытие метрополитена, прекращение междугородных перевозок – это то, с чем ежедневно сталкиваются многие украинцы.

Тем не менее основные сферы жизнеобеспечения работают. Медики, продавцы, строители и иные специалисты часто не могут своевременно попасть на свои рабочие места. Срочная аренда авто в Киеве – это отличный вариант, который позволит не только не лишится стабильного заработка, но и оградиться от возможных инфицированных лиц. Заразиться в персональной машине практически невозможно, так как инфекция передается воздушно-капельным путем, а если кроме вас в автомобиле не будет никого, то и болезнь не затронет вас.

Преимущества аренды автомобиля во время пандемии

Выделим главные преимущества автопроката автомобиля:

безопасность. Непосредственно перед выдачей машины, ее внутренний салон подвергается дезинфекции. Такие правила существуют не только в нашей стране, но и во всем мире. Помимо вас и ваших близких в авто никого не будет. Риски заражения будут сведены к нулю, поскольку контактов с посторонними людьми не будет,

экономия финансов и времени. За фиксированную плату арендатор получит возможность передвигаться по стране столько, сколько ему необходимо. В отличие от услуг таксомоторных компаний, вам не нужно будет оплачивать простои и ожидать водителя,

возможность взять автомобиль в аренду на сутки либо на иной период без необходимости посещения офиса компании. Подобрать подходящее транспортное средство и оформить его можно в режиме онлайн, даже не покидая пределов собственной квартиры или дома. Это отличная новость для тех, кто не имеет возможности даже добраться до офиса прокатной организации. При необходимости транспорт будет подан в любую точку города,

скорость передвижения и комфорт. Заказывая прокат машины, человеку не нужно заботится о страховке авто (предлагаемые средства передвижения застрахованы ОСАГО и КАСКО), состоянии шин, масла и иных рабочих жидкостей. Транспорт регулярно проходит техническое обслуживание, благодаря чему арендаторы получают полностью исправные авто.

Как заказать услугу аренды авто?

Для бронирования подходящего транспортного средства стоит выполнить следующие несложные действия: