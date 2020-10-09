Только 10-20% больных COVID-19 опасны для окружающих

Во Всемирной организации здоровья пришли к выводу, что далеко не все больные COVID-19 могут заражать окружающих. А витамин D значительно снижает риск заразиться коронавирусом.

Только 10-20% больных коронавирусом потенциально опасны для здоровых людей. С ними связано 80% всех новых случаев заражения COVID-19.

Об этом заявила на брифинге ВОЗ врач Мария Ван Керкхове. По ее словам, не все больные передают инфекцию.

Врач также назвала потенциально опасные места для заражения — там, где где наблюдается большое скопление людей. Это могут быть тюрьмы, ночные клубы, а для Украины, например, это еще и общежития.

Ранее, в конце сентября в ВОЗ заявили о создании нового эффективного экспресс-теста на наличие коронавируса.

Он сможет выявить Covid-19 в течение 15-30 минут, а его цена составит $5 или 142 грн за один экземпляр. Планируется закупить 120 млн таких экспресс-тестов для стран с низким и средним уровнем доходов.

Также специалисты рассказал о витамине D, который значительно снижает риск заражения коронавирусом, а тем, кто все-таки заразился – легче перенести болезнь (это касается всех ОРВИ) : у большинства пациентов, которые погибли от COVID-19, был дефицит этого витамина.

«Да, активный витамин D. Вначале в Австралии, а затем и в других странах провели анализ содержания витамина D в организмах выздоровевших людей, а также умерших от коронавируса. Оказалось, что у людей, скончавшихся от этой болезни, был существенный дефицит витамина D», — отметил академик Сергей Комисаренко.

Он назвал продукты, в которых этот витамин содержится в большом количестве, а также рассказал о значении этого витамина для организма.

«В лососе, сельди, сардинах и другой рыбе, коровьем молоке, яичных желтках… Наш организм сам вырабатывает этот витамин — под действием солнечного света. Точнее, ультрафиолета. Кроме того, D3 можно приобрести в аптеках. Суточная доза этого препарата должна составлять от двух до четырех международных единиц», —объяснил академик и напомнил, почему витамин D обычно прописывают младенцам.

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