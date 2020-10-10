НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
03:18 10 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В столице Ливана прогремел новый мощный взрыв

В Бейруте произошел взрыв цистерны с газом. В результате происшествия четыре человека погибли, десятки получили ранения.

Взрыв произошел в столичном районе Тавик-Джиде. По предварительной информации, взорвался резервуар для газа у пекарни. На месте происшествия работают военные и службы экстренной помощи.

Служба гражданской обороны эвакуировала большое количество жителей из соседних домов после того, как в стенах зданий обнаружили трещины.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Грибовидное облако было видно за десятки километров от места трагедии. Погибли более 100 человек, более четырех тысяч – ранены.

Источник:
Тэги: взрыв в Бейруте

Новости по теме

Украина выйдет еще из одного соглашения СНГ

Правительство согласовало проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Минздрав Украины готовит усиление карантина из-за коронавируса

Министерство здравоохранения готовит дополнительные ограничительные меры по противодействию коронавирусу COVID-19.

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН

The World Food Programme – является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты