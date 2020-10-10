В столице Ливана прогремел новый мощный взрыв
В Бейруте произошел взрыв цистерны с газом. В результате происшествия четыре человека погибли, десятки получили ранения.
Взрыв произошел в столичном районе Тавик-Джиде. По предварительной информации, взорвался резервуар для газа у пекарни. На месте происшествия работают военные и службы экстренной помощи.
Служба гражданской обороны эвакуировала большое количество жителей из соседних домов после того, как в стенах зданий обнаружили трещины.
Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Грибовидное облако было видно за десятки километров от места трагедии. Погибли более 100 человек, более четырех тысяч – ранены.
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