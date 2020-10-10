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05:26 10 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Школьник из США, собравший дома термоядерный реактор, попал в книгу рекордов

Джексон Освальт в возрасте 12 лет самостоятельно сконструировал термоядерный реактор в домашних условиях. Это произошло два года назад.

Недавно Освальт попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самый младший человек, создавший термоядерную реакцию».

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Мальчик в игровой комнате дома в Мемфисе, штат Теннесси, где живет его семья, за два года самостоятельно построил фузор Фарнсуорта-Хирша, в котором и сделал реакцию.

Джексон рассказал, что познакомился с ядерным синтезом в 12 лет, найдя в интернете информацию о Тейлоре Уилсоне, который собрал этот же реактор в 14 лет. Всего за несколько часов до своего 13-летия Джексон Освальт осуществил ядерный синтез.

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