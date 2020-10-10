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07:52 10 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Коронавирус подтвердили у 34 сотрудников ЦИК Украины

В Центральной избирательной комиссии подтверждены 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 сотрудников находятся на больничном.

«Мы благодарим коллег за понимание и гордимся каждым. Понимаем серьезность ситуации и принимаем все возможные меры безопасности: температурный скрининг сотрудников дважды в день, осмотр врачами людей, которые подозревают болезнь или контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и т.д.», – говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.

Напомним, сегодня в Киеве впервые количество зафиксированных случаев коронавируса за сутки превысило полтысячи – заболело 567 человек.

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Тэги: ЦИК Украины, коронавирус

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