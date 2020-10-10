Коронавирус подтвердили у 34 сотрудников ЦИК Украины
В Центральной избирательной комиссии подтверждены 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 сотрудников находятся на больничном.
«Мы благодарим коллег за понимание и гордимся каждым. Понимаем серьезность ситуации и принимаем все возможные меры безопасности: температурный скрининг сотрудников дважды в день, осмотр врачами людей, которые подозревают болезнь или контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и т.д.», – говорится в сообщении.
В ЦИК отмечают, что продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.
Напомним, сегодня в Киеве впервые количество зафиксированных случаев коронавируса за сутки превысило полтысячи – заболело 567 человек.
Новости по теме
Накануне матч между юношескими сборными Англии и Шотландии прервали по ходу первого тайма при счете 3:1 в пользу англичан.
Министерство здравоохранения готовит дополнительные ограничительные меры по противодействию коронавирусу COVID-19.
В 213 странах обнаружили 339 106 случаев заражения коронавируса. В частности 92 000 больных в странах Европы.