Президент Кыргызстана приказал ввести в столицу войска

Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке почти на две недели. Кроме того, он распорядился ввести в город войска.

Режим ЧП начнет действовать 9 октября с 20:00 по местному времени и продлится до 21 октября. В городе будет введен комендантский час и особый режим въезда и выезда. Также вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе «забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов».

Генеральному штабу Вооруженных сил поручено направить в столицу «воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

Позднее в пятницу в МВД сообщили, что режим чрезвычайного положения в Бишкеке будет введен с 10 октября, а не с вечера 9 октября, как говорится в указе президента Сооронбая Жээнбекова. По данным ведомства, комендант еще не принял решение о введении комендантского часа или о запрете на въезд в Бишкек.

По закону, Жогорку Кенеш (парламент страны) в течение трех дней должен принять постановление об утверждении указа. Бывший премьер и экс-депутат Феликс Кулов объяснил, что если парламент этого не сделает, указ вступит в силу автоматически.

Тэги: чрезвычайное положение, президент Кыргызстана