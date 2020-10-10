Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменены

Из-за того, что Дональд Трамп был несколько дней назад инфицирован коронавирусом COVID-19, участники дебатов не могут находиться рядом.

Комиссия по проведению президентских дебатов сообщила в пятницу об отмене вторых предвыборных дебатов между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом после отказа Дональда Трампа в участии в дебатах, которые комиссия предложила провести виртуально.

Вторые из трех дебатов кандидатов в президенты должны были пройти 15 октября. Однако в четверг комиссия после обсуждений ситуации с медицинскими экспертами объявила о том, что в из-за того, что Дональд Трамп был несколько дней назад инфицирован коронавирусом COVID-19, участники дебатов не могут находиться рядом на одном помосте, они должны общаться виртуально, находясь в разных помещениях. Президент Трамп тут же сообщил о своем несогласии с таким форматом, объявив о том, что дебаты потеряют смысл. Бывший вице-президент Байден сообщил, что он согласен дебатировать с Трампом виртуально.

В пятницу пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Тим Мертау заявил о том, что нет медицинских оснований для отказа от проведения дебатов 15 октября в обычном формате, поскольку к 15 октября президент будет здоров и полностью готов к дебатам. Штаб президента также предложил перенести вторые дебаты на 22 октября, а третьи – на 29 октября. Штаб Джо Байдена не принял эту идею.

С момента первых дебатов, проведенных 29 сентября, средний рейтинг Джо Байдена поднялся более, чем на процент до 51,6 процента. Это высший с осени прошлого года уровень. Разрыв между Байденом и Трампом составил около 10 процентов. В колеблющихся штатах разрыв увеличился почти на процент. Сейчас Байден лидирует с 49,1 процента голосов. У Трампа – 44, 5 процента. В такой ситуации, как отмечают комментаторы, отмена дебатов может лишить президента важной для него возможности прямо обратиться к широкому кругу американских избирателей в попытке изменить настроения в свою пользу.

Третьи дебаты должны пройти 22 октября.