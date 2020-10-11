Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет коронавируса
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время выступления в честь военного парада заявил, что в стране нет случаев заражения коронавирусом COVID-19.
«Ни один человек в стране не контактировал с зараженными», – отметил он.
Он пожелал выздоровления всем тем, кто столкнулся с этой болезнью.
«Я желаю доброго здоровья всем людям в мире, которые борются с болезнями из-за этого злого вируса», – сказал Ким Чен Ын.
КНДР провела крупномасштабный военный парад в честь 75-летия создания Трудовой партии Кореи. На кадрах, показанных Корейским центральным телевидением, зафиксирована бронетехника и тысячи военнослужащих, марширующих на площади Ким Ир Сена в предрассветные часы. Все они были без защитных масок на лице, зрители на трибунах также были без них.
Южнокорейские СМИ отмечают, что этот парад стал первым с 2018 года подобным мероприятием.
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Он также заверил Сеул, что КНДР примет меры для предотвращения повторения подобных «отвратительных инцидентов».
Все телевизионные записи появлений Ким Чен Ына на публике якобы смонтированы. Об этом заявил помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.
Непоявление лидера КНДР – непостижимое явление для политики данного государства.