Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет коронавируса

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время выступления в честь военного парада заявил, что в стране нет случаев заражения коронавирусом COVID-19.

«Ни один человек в стране не контактировал с зараженными», – отметил он.

Он пожелал выздоровления всем тем, кто столкнулся с этой болезнью.

«Я желаю доброго здоровья всем людям в мире, которые борются с болезнями из-за этого злого вируса», – сказал Ким Чен Ын.

КНДР провела крупномасштабный военный парад в честь 75-летия создания Трудовой партии Кореи. На кадрах, показанных Корейским центральным телевидением, зафиксирована бронетехника и тысячи военнослужащих, марширующих на площади Ким Ир Сена в предрассветные часы. Все они были без защитных масок на лице, зрители на трибунах также были без них.

Южнокорейские СМИ отмечают, что этот парад стал первым с 2018 года подобным мероприятием.

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