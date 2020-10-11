Лукашенко в СИЗО встретился с арестованными оппозиционерами

Телеграм-канал «Пул первого», который ведет пресс-служба Лукашенко, пишет,что он четыре часа общался с оппозиционерами, чтобы «услышать мнения всех».

Судя по фото, которое обнародовали в телеграм-канале, на встрече были Виктор Бабарико и его сын Эдуард, юрист и член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. Также в издании допустили, что на встрече был Кирилл Бадей, который до ареста занимал должность и. о председателя правления Белгазпромбанка.

Напомним, что массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

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