Лукашенко в СИЗО встретился с арестованными оппозиционерами
Телеграм-канал «Пул первого», который ведет пресс-служба Лукашенко, пишет,что он четыре часа общался с оппозиционерами, чтобы «услышать мнения всех».
Судя по фото, которое обнародовали в телеграм-канале, на встрече были Виктор Бабарико и его сын Эдуард, юрист и член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. Также в издании допустили, что на встрече был Кирилл Бадей, который до ареста занимал должность и. о председателя правления Белгазпромбанка.
Напомним, что массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
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