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05:32 11 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко в СИЗО встретился с арестованными оппозиционерами

Телеграм-канал «Пул первого», который ведет пресс-служба Лукашенко, пишет,что он четыре часа общался с оппозиционерами, чтобы «услышать мнения всех».

Судя по фото, которое обнародовали в телеграм-канале, на встрече были Виктор Бабарико и его сын Эдуард, юрист и член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. Также в издании допустили, что на встрече был Кирилл Бадей, который до ареста занимал должность и. о председателя правления Белгазпромбанка.

Напомним, что массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

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Тэги: оппозиция, Александр Лукашенко, Республика Беларусь

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