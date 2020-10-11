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00:06 11 Октября 2020 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

«Ролан Гаррос» выиграла 19-летняя теннисистка из Польши

Ига Швентек, победив со счетом 6:4, 6:1 американку Софию Кенин, стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

«Два года назад я выиграла юниорский Большой шлем и через какое-то время я уже здесь, – сказала Швентек после триумфа. – Это был удивительный финал. Надеюсь, что Кенин в порядке, это был великолепный турнир для нее. Я была психологически стабильна и просто хотела играть агрессивно, но сегодня было сложно, и самое важное – я выиграла матч».

Швентек впервые выиграла турнир серии Большого шлема, до этого она дважды выходила в четвертый круг: на Открытом чемпионате Франции в 2019 году и Открытом чемпионате Австралии в 2020 году.

Ига завоевала первый титул во взрослой карьере. В 2018 году она выиграла Уимблдон среди юниоров, а также юниорский Roland Garros в парном разряде.

Швентек стала первой польской победительницей турнира серии Большого шлема

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Тэги: теннис, Roland Garros

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