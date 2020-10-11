Врач Трампа сообщил, что президент не заразен
Американский лидер больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса, заявил личный врач Трампа.
Президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19, больше не заразен, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает, по принятым стандартам, что больше он не представляет для других риска передачи», - заявил Конли.
Конли отметил, что глава государства подходит под критерии медицинского регулятора CDC, чтобы прекратить изоляцию.
Ранее Трамп заявил, что чувствует себя замечательно, несмотря на перенесенный COVID-19. О своем состоянии американский лидер рассказал с балкона Белого дома, выступая перед сторонниками без маски.
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