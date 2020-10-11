Полиция завела за сутки 13 дел связанные с нарушениями на местных выборах
В полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Сотрудники полиции за минувшие сутки открыли 13 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса во время кампании на местных выборах. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции в воскресенье, 11 октября.
Всего в течение суток в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве – 38, во Львовской области – 23 и в Киевской области – 17.
Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.
За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 – связаны с избирательным процессом.
Составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений.
Как известно, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
Новости по теме
На некоторых дорогах, где была установлена фотофиксация нарушений ПДД, число аварий снизилось втрое, а местами ДТП и вовсе прекратились.
За последние сутки полицейские открыли десять уголовных производств по фактам нарушений перед местными выборами, назначенными на 25 октября.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшилась из-за предвыборной кампании на местных выборах.