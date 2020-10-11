Киеве бьет рекорды по смертям от COVID-19

В столице Украины уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 481 человек скончался.

За минувшие сутки в Киеве выявили 502 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Скончались 12 человек, что является новым рекордом. С начала пандемии умер 481 киевлянин, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в воскресенье, 11 октября.

Среди новых заболевших 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболело также 17 медиков.

В больницы госпитализированы 60 человек, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Выздоровели за сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9 702 жителя Киева.

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