НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:33 11 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия обновила антирекорд по коронавирусу

Наиболее высокие показатели инфицирования зафиксированы в Москве, где заразился 4 501 человек.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 впервые с начала пандемии превысил уровень в 13 тысяч новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб в воскресенье, 11 октября.

Указано, что за последние 24 часа в 85 регионах РФ выявили 13 634 больных. Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве, где заразился 4 501 человек. Выздоровели 244 пациента, еще 35 скончались.

В России за сутки умерли 149 человек, выздоровели 4 240 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 случая коронавируса. За весь период по России умерли 22 597 человек, выздоровели 1 020 442.

Источник:
Тэги: Россия, статистика, covid-19

Новости по теме

Население России может рекордно сократится из-за пандемии

Россия на четвертом месте в мире по числу инфицированных коронавирусом COVID-19 – их общая численность превысила 1 млн.

В России снизился суточный прирост зараженных COVID-19

За сутки в России впервые с 30 апреля выявили менее 8 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.

В России более 1000 подтвержденных случаев заражения COVID-19

Только за последние сутки было обнаружено около 200 новых зараженных.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты