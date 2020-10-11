В США 10 тысяч норок погибли от COVID-19

Главный ветеринар штата Юта Дин Тейлор сообщил, что первый случай коронавирусной инфекции у норок был зарегистрирован в августе.

В двух штатах США – Юте и Висконсине – на зверофермах погибли 10 тысяч норок. Причиной стал коронавирус. Зверьки получили его от работников ферм, которые за ними ухаживали. Исследования показывают, что вирус передавался от человека к животным, а вот обратно – нет.

При этом врачи отмечают очень высокую смертность у норок, тогда как рабочие перенесли заболевание с легкими и умеренными симптомами.

Норка при заболевании коронавирусом, по данным ветеринаров, имеет проблемы с дыханием и зрением. Болезнь продолжается около суток, после чего животное погибает.

Власти поместили зараженные фермы на карантин. Животные, их тушки и шкурки не могут вывозиться за территорию округа.

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