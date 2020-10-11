Лукашенко отправился в СИЗО КГБ

Там он встетился с лидерами оппозиции, чтобы «услышать мнения всех».

В субботу, 10 октября Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ к арестованным оппозиционерам, чтобы, по его словам, «услышать мнения всех». Место для переговоров, впрочем, оказалось довольно необычным, поскольку практически все оппозиционные политики в стране находятся в заключении.

Судя по фотографии, распространенной телеграм-каналом «Пул первого», на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. Разговор длился четыре с половиной часа, а его содержание осталось конфиденциальным.

«Конституцию на улице не напишешь». Это слова президента – членам так называемого координационного совета и объединенного штаба», – говорится в телеграм-канале «Пул первого», близкого к пресс-службе Лукашенко. О встрече также сообщило государственное информагентство Белта.

Белорусские государственные каналы рассказали о визите Лукашенко в СИЗО к лидерам оппозиции настолько одинаково, что буквально одними словами. Зато новые слова нашлись у пользователей соцсетей (и белорусский президент снова стал мемом): «Заходит Лукашенко в СИЗО, а оно ему как раз».

Обновлено: Два участника встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ отпущены под домашний арест, заявляет белорусское гос ТВ. Речь идет о соратнике Бабарико Вознесенском и директоре Pandadoc Рабцевиче.

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