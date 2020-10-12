Президент Польши прибыл с визитом в Украину
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Украину. Свой визит в Украину польский лидер назвал очень важным.
«В период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Украиной и Польшей очень прочные и вместе работаем ради еще большего их усиления», – написал Дуда в Twitter.
Планируется, что Зеленский и Дуда примут участие в бизнес-форуме, посвященном развитию портовой инфраструктуры Одессы.
В рамках визита президента Польши в Украину будет подписан ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.
Визит польского президента планировали еще в апреле, однако его пришлось перенести из-за пандемии.
Последний раз президент Польши посещал Украину в 2017 году, тогда Дуда приехал в Харьков.
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Это не первое ДТП с участием президента Польши. В течение последних двух лет в ДТП попадал и Дуда, и тогдашний премьер-министр Польша Беата Шидло.
Автомобиль, в котором находился президент Польши Анджей Дуда, 4 марта попал в дорожно-транспортное происшествие на юге страны. Глава польского государства не пострадал.
Переговоры должны проходить в новом формате, который приведет к разрешению проблемы. Новый формат должен привлечь к переговорам Польшу и других соседей Украины.