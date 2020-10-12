Президент Польши прибыл с визитом в Украину

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Украину. Свой визит в Украину польский лидер назвал очень важным.

«В период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Украиной и Польшей очень прочные и вместе работаем ради еще большего их усиления», – написал Дуда в Twitter.

Планируется, что Зеленский и Дуда примут участие в бизнес-форуме, посвященном развитию портовой инфраструктуры Одессы.

В рамках визита президента Польши в Украину будет подписан ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.

Визит польского президента планировали еще в апреле, однако его пришлось перенести из-за пандемии.

Последний раз президент Польши посещал Украину в 2017 году, тогда Дуда приехал в Харьков.

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