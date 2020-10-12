Трамп заявил, что излечился от коронавируса

Об этом он заявил в воскресенье в интервью Fox News. По словам Трампа, тесты показали, что он сможет вернуться к кампании без риска для других.

«Я прошел высшие испытания, высокие стандарты, и я в отличной форме. Похоже, я неуязвим. Я могу выйти из подвала», – сказал Трамп.

На следующей неделе Трамп готовится вернуться к президентской предвыборной кампании, предусматривающей выступления на многолюдных митингах.

Напомним, результаты тестов на COVID-19 подтвердили болезнь у Дональда Трампа и его супруги Мелании 2 октября. На следующий день Трампа госпитализировали. 5 октября больной CОVID-19 Трамп заявил, что оставляет госпиталь и возвращается в Белый дом.

По данным телеканала АВС, зафиксировано 34 случая заражения высокопоставленных сотрудников американской администрации.

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