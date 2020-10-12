Рахмон избирается в пятый раз президентом Таджикистана

В воскресенье в Таджикистане проходили президентские выборы. Действующий президент Эмомали Рахмон руководит страной с 1994 года.

Кроме того, в 1999 и 2003 годах Рахмон продлевал и реформировал свои полномочия по результатам всенародных референдумов, а в 2016 году президент снял ограничения по числу переизбраний на этот пост. С того же года Рахмон носит официальный титул «основатель мира и национального единства – лидер нации».

В нынешних выборах помимо Рахмона участвуют еще четыре кандидата: лидер Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода, лидер Социалистической партии Абдухалим Гаффорзода, глава Партии экономических реформ Рустам Рахматзод и лидер коммунистов Миродж Абдуллоев. Председателю Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзоде было отказано в регистрации.

К трем часам дня воскресенья Центральная комиссия по выборам и референдумам признала президентские выборы в Таджикистане состоявшимся, поскольку явка на них, по официальным данным, превысила 50%.

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