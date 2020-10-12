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08:03 12 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британские ученые назвали новые симптомы заражения коронавирусом

Среди них – боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Исследование проводилось для для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Специалисты подчеркивают, что проявление симптомов зависит от возраста инфицированных и особенностей организмов.

Министерство здравоохранения Великобритании решило не вносить обнаруженные новые признаки инфекции в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

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Тэги: Великобритания, исследование, симптомы, коронавирус

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