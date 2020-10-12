В скандале по «делу вагнеровцев» появились новые свидетели

В скандале по делу о ЧВК Вагнера появились свидетели, которые придают новое дыхание «Вагнергейту».

Об этом сообщает интернет-издание Zik.

10 октября, в программе «Прямое доказательство» на телеканале «Прямой», принадлежащим Петру Порошенко, лидеру партии ЕС, члены которой в основном и озвучивают последние два месяца нарративы “Вагнергейта”, некий куратор “спецоперации”, представитель украинских спецслужб под псевдонимом Богдан, придал скандалу третье, или даже четвёртое дыхание!

Так, пишет издание, Богдан отметил, что идея выманить российских наемников, которые участвовали в войне на Донбассе, зародилась среди оперативников ГУР МО ещё в 2019 году. Но, что самое интересное, после «слива» спецоперации, внезапно началась «зачистка» в кадровом составе её участников, якобы для сокрытия следов проведения спецоперации.

Казалось бы, очередное свидетельство масштабного и небывалого предательства, которое подтверждает некий Богдан, скрывающий своё лицо в тени. Но, в попытке выстроить монолитный скандал, в этот раз, что-то пошло не так.

Прежде всего, ранее, начиная с 18 августа, когда Юрий Бутусов впервые повторил истории о роли украинских спецслужб в аресте так называемых “вагнеровцев” в Беларуси, озвученной до этого 6 августа российским пропагандистом Александром Коцем, основными организаторами этой “спецоперации” назывались сотрудники СБУ. И даже в интервью Любовь Величко, некий куратор спецоперации представлялся как сотрудник СБУ. Но, сейчас, вдруг, на поверхность, а вернее на первую роль, всплывает ГУР МО? И видимо эта оговорка по Фрейду в этом всём скандале – не зря.

Отмечается, что стоит вспомнить, что неделю назад на Skrupin.UA так называемый журналист расследователь, до скандала “Вагнергейт” особо ничем выдающимся не примечательная, Любовь Величко не смогла связанно рассказать ни о каких деталях “спецоперации”, регулярно заявляя о неких тысячах доказательств, но до сих пор представившей то, что не выдерживает и малейшей критики.

Видимо провал Любовь Величко на Skrupin.UA, где к ней крайне добродушно относились ведущие, не задавая вопросов о несоответствии в её “расследовании” дат, подложности документов и удалении с копий билетов целых блоков, подтверждающих, что они были куплены в Москве, решили компенсировать неким Богданом на более добродушном и рейтинговом “Прямом”.

Но, если по фактажу “Вагнергейта” некий Богдан так же как и Любовь Величко ничего не рассказал существенного, просто сотрясая своим монологом пространство, то по вопросу о том, чьи уши торчат за этим делом, он сказал, на самом деле, больше чем можно было только себе представить.

Издание акцентирует на том, что некий Богдан буквально по Фрейду озвучил главную причину “Вагнергейта” – это то, что бывший руководящий состав ГУР МО, который был якобы задействован в операции (то есть получается весь уволеный руководящий состав участвовал в операции), был уволен и против них были возбуждены уголовные дела по хищению имущества, использование служебного положения и т.д. То есть за то, что люди, когда были на должностях, зарабатывали деньги благодаря своему положению, а когда их незаконную деятельность раскрыли, они решили отомстить.

Именно это объясняет, почему “Вагнергейт” возник не сразу после так называемого “слива спецоперации в ОП”, а только после смены руководства ГУР МО и через две недели после того как российский пропагандист Александр Коц в своём матер але от 6 августа попытался оправдать присутствие российской ДРГ в Беларуси и её арест некой спецоперацией украинских спецслужб, а потом еще в сентябре подвязал туда и американцев.

Именно пропагандистский памфлет Александра Коца стал спасательным кругом для тех против кого за превышение должностных обязанностей стали возбуждаться уголовные дела по финансовой линии. Именно за этим фейком российской пропаганды, вышвырнутые с “острова” товарищи попытались спрятаться, оправдывая возбуждаемые дела гонением, а сами они – “герои” преданные нынешним руководством страны, а не банальные корупционеры.

На всё про всё у них ушло почти две недели, и, имея выходы на партию “Европейская Солидарность” и их лидеров общественного мнения, изгнанная с “острова” группа начала масштабную информационную компанию против своих обидчиков и, фактически против украинских силовых структур и Украины в целом, при помощи российского пропагандистского вброса.

Отмечается, что с каждым новым заявлением, будь то от Юрия Бутусова, либо Любовь Величко, или Владимира Арьева или кого-либо другого, завершая вплоть неким Богданом, в каждом слове, факте и документе прослеживаются нестыковки и ложь, которые противоречат друг другу. Поскольку поддельность и манипуляция фактами буквально бревном торчит в глазу у сторонников “Вагнергейта”.