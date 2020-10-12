Украинская короткометражка стала лучшей на международном кинофестивале

Короткометражка из Украины «Не сейчас» стала лучшей в номинации Лучшая короткометражная драма.

Украинский короткометражный фильм «Не сейчас» стал лучшим в своей категории на первом международном кинофестивале Leonid Khromov International Film Festival 2020 (LKIFF 2020). Подведение итогов состоялось сегодня, 12 октября, в Москве в онлайн-формате, сообщается на сайте мероприятия.

Украинская драма «Не сейчас», длительностью 15 минут, рассказывает о молодом человеке, который никак не может поверить в то, что у него рак. Он также не решается рассказать своей девушке об этом. Однако делает любимой предложение и собирается несмотря ни на что выжить. Режиссером картины выступил Андрей Люлько.

Главный приз кинофестиваля LKIFF 2020 получила художественная картина из Камеруна The Fisherman’s Diary (Дневник рыбака). Режиссер этой ленты Эна Джонскотт стал лучшим режиссером.

Также наградами были отмечены:

Лучший документальный фильм: Разговор с Америкой (A Conversation With America), США.

Лучший короткометражный фэнтези-фильм: Волк (La Louve), Франция.

Лучшая короткометражная комедия: Проклятая бабушка (Cursed Granny), Франция.

Лучший короткометражный анимационный фильм: Йен, трогательная история (Ian, A Moving Story), Аргентина.

Лучшая женская роль: Ханна Алем-Дэвидсон, 2А Класс (2ND CLASS), Швеция.

Лучшая мужская роль: Роман Евдокимов, фильм Ярды (Yards), Россия.

Специальная номинация от председателя жюри кинофестиваля Открытие года: Провинциальные мечтатели (Provincial dreamers), Таджикистан.

Кинофестиваль LKIFF 2020 основан в апреле 2020 года российским продюсером Леонидом Хромовым. На первый международный кинофестиваль были поданы заявки от режиссеров и продюсеров из 33 стран мира со всех континентов.

Тэги: Украинский короткометражный фильм "Не сейчас", Кинофестиваль LKIFF 2020