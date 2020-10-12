Если ситуация в Беларуси не улучшится, ЕС введет санкции против Лукашенко
Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Европы.
В сообщении также говорится, что Евросоюз сократит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями и увеличит свою поддержку белорусского народа и гражданского общества. В частности, ЕС предоставил дополнительные финансовые ресурсы пострадавшим от полицейского насилия, независимым СМИ и организациям, представляющим гражданское общество.
Евросоюз призвал белорусские власти пойти на диалог с оппозицией и подчеркнул, что поддержит мирный демократический транзит власти.
Ранее Евросоюз согласовал введение санкций против 40 белорусских чиновников, причастных к фальсификации президентских выборов. Александра Лукашенко в этом списке не было. По словам собеседника ТАСС, при принятии решения о санкциях против него ЕС принял во внимание в том числе тайную инаугурацию Лукашенко, которую он провел 23 сентября.
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