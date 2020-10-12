15-летнего подростка Карло Акутиса причислили к лику святых

В Ватикане считают, что его жизнь может служить примером для сегодняшней молодежи.

Карло Акутис умер от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, но его знают и помнят многие под именем «покровитель Интернета». Подросток в земной жизни записывал в Интернете предполагаемые чудеса и помогал запускать веб-сайты католических организаций.

В субботу, 10 октября, он был причислен к лику святых на церемонии в городе Ассизи и на шаг приблизился к святости. Карло Акутис встал на путь причесления к святости после того, как Ватикан постановил, что он чудесным образом спас жизнь другому мальчику. Церковь утверждала, что в 2013 году он ходатайствовал с небес, чтобы вылечить бразильского мальчика, страдавшего редкой болезнью поджелудочной железы. Считается, что он самый молодой из современных людей, блаженных – последний этап перед святостью.

Так, субботу, 10 октября, в базилике Святого Франциска Ассизского прошла соответствующая церемония. «Карло использовал Интернет в служении Евангелию, чтобы охватить как можно больше людей», – сказал на церемонии кардинал Агостино Валлини.

«Молодые люди, возможно, устали от пастырского служения, которое, возможно, немного не в ногу со временем, несмотря на все его усилия», – сказал представитель церкви Энцо Фортунато, сообщает информационное агентство AFP. «Но Господь вмешивается в историю и человеческие дела и дает нам путеводные огни», – добавил он.

Чтобы Акутис стал святым, Ватикану необходимо было подтвердить второе чудо в его имени. Но Папа Франциск и раньше отказывался от этого требования.

Карло Акутис родился в Лондоне в мае 1991 года в семье итальянцев. Семья вскоре переехала в Милан, и он провел большую часть своей жизни в городе.

«В нем была естественная предрасположенность к священному», – рассказывает его мать Антония Сальцано. Подросток страстно увлекался компьютерами и, как сообщается, научился программировать в молодом возрасте.

«Его считали компьютерным гением», - делится мама Карло, – «Но что он сделал? Он не использовал компьютеры для общения или веселья». Вместо этого Акутис позаботился о веб-сайтах местных католических организаций, а также создал несколько своих собственных.

«Карло Акутис видел, что многие молодые люди, желающие отличаться от других, в конечном итоге становятся такими же, как и все остальные, преследуя все, что могущественные силы поставили перед ними с помощью механизмов потребления и отвлечения внимания», – сказал Папа Франциск.

Подросток также занимался благотворительностью и тратил собственные деньги на помощь малообеспеченным людям в своем районе. Он также был волонтером в благотворительной столовой в Милане.

«На свои сбережения он покупал спальные мешки для бездомных, а вечерами приносил им горячие напитки», – так близкие и родные вспоминают о своем Святом Карло.

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