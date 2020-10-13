Белорусской полиции разрешат применять боевое оружие против митингующих
Во время уличных протестов белорусские силовики уже применяли сигнальные пистолеты против участников акций протеста.
«Протесты, которые переместились в основном в Минск, стали организованными и чрезвычайно радикальными. В связи с этим сотрудники МВД и внутренних войск не будут покидать улицы и в случае необходимости будут использовать спецтехнику и боевое оружие», – говорится в заявлении МВД Беларуси.
Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки.
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