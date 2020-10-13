Российский историк-расчленитель признался в убийстве аспирантки
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признал вину в суде.
В ходе допроса на суде историк рассказал о том, что написал множество научных трудов и готовил к выпуску книги, которые не вышли «из-за трагедии». По мнению Соколова, эти факты характеризуют его личность. Также ученый отметил, что гордится тем, что награжден орденом Почетного легиона, который считается знаком признания особых заслуг перед Францией.
«Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то там Наполеон. Я серьезно занимался исторической реконструкцией и получил признание», – сказал бывший доцент СПбГУ.
Он также изложил собственную версию того, что произошло между ним и Ещенко. «Я хотел ее припугнуть, чтобы не слушать мат и оскорбление в адрес моих детей. Я взял ружье, у меня было ружье. Но она бросилась на меня с ножом… Дальше ничего не помню», – заявил Соколов.
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