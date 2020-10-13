НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
04:45 13 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Минске силовики избили брата «Героя Беларуси»

Во время жестких разгонов демонстрантов был избит и задержан брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой.

Никита позднее был отпущен и рассказал подробности своего жесткого задержания, которое попало на видео.

«Я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном. Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед – он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его», – сообщил Никита порталу TUT.BY.

По словам Домрачева, его привезли в РУВД с группой других задержанных и принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали, обосновав тем, что там личные данные силовиков.

«В протоколе было указано, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его. Суд должен быть в суде Фрунзенского района Минска, дату я не знаю. Скорая забрала меня в 3-ю больницу, там после нескольких часов сидения в общей очереди меня положили в палату. С утра я подписал отказ от госпитализации и уехал домой», – уточнил Никита.

Дарья Домрачева – самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, а также первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках. В день завоевания третьей золотой медали на Играх 2014 года Дарье было присвоено звание «Герой Беларуси», она стала первой в истории страны женщиной, удостоенной высшей награды республики.

Источник:
Тэги: избиение, Республика Беларусь

Новости по теме

Белорусской полиции разрешат применять боевое оружие против митингующих

Во время уличных протестов белорусские силовики уже применяли сигнальные пистолеты против участников акций протеста.

Десять стран ЕС отозвали своих послов из Минска

В Минске из послов стран Евросоюза на утро 10 октября остались лишь посол Австрии и посол Италии.

Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными оппозиционерами

Телеграм-канал «Пул первого», который ведет пресс-служба Лукашенко, пишет,что он четыре часа общался с оппозиционерами, чтобы «услышать мнения всех».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты