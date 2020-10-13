В Минске силовики избили брата «Героя Беларуси»

Во время жестких разгонов демонстрантов был избит и задержан брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой.

Никита позднее был отпущен и рассказал подробности своего жесткого задержания, которое попало на видео.

«Я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном. Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед – он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его», – сообщил Никита порталу TUT.BY.

По словам Домрачева, его привезли в РУВД с группой других задержанных и принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали, обосновав тем, что там личные данные силовиков.

«В протоколе было указано, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его. Суд должен быть в суде Фрунзенского района Минска, дату я не знаю. Скорая забрала меня в 3-ю больницу, там после нескольких часов сидения в общей очереди меня положили в палату. С утра я подписал отказ от госпитализации и уехал домой», – уточнил Никита.

Дарья Домрачева – самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, а также первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках. В день завоевания третьей золотой медали на Играх 2014 года Дарье было присвоено звание «Герой Беларуси», она стала первой в истории страны женщиной, удостоенной высшей награды республики.

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