В Китае за пять дней на COVID проверят 9 млн человек
Поводом для масштабной проверки стало выявление трех случаев бессимптомного заражения в одной из местных больниц.
Китайский портовый город Циндао планирует протестировать около девяти миллионов человек в ближайшие пять дней после того, как было сообщено о 12 случаях местного распространения коронавируса, что вызвало опасения по поводу более широкой вспышки.
С середины августа в Китае практически отсутствует коронавирус, и все случаи, о которых сообщалось в стране, были завезены из других стран. Но по состоянию на 11 октября в Циндао сообщили о десятке случаев местной «передачи», все из которых были связаны с больницей, где лечат «завозные» инфекции, говорится в заявлении городской комиссии здравоохранения.
Массовое тестирование уже было проведено в больнице Циндао, которая была закрыта, и 114 862 человека, сотрудников и пациентов дали отрицательный результат по состоянию на понедельник. Теперь тестирование будет развернуто по всему городу для девяти миллионов человек.
Эти ответные меры позволили сохранить общий уровень инфицирования в Китае на низком уровне с момента подавления первоначальной вспышки в стране в марте. Это позволило жизни вернуться к относительной нормальности: более 600 миллионов туристов приехали в этом месяце на Золотую неделю, национальный праздник, приуроченный к Фестивалю середины осени.
В Циндао, городе на восточном побережье с многочисленными пляжами популярным среди туристов, опасаются по поводу потенциального всплеска эпидемии, связанных с праздником. Власти портового города заявили, что конкретный источник инфекции все еще расследуется.
По данным Национальной комиссии здравоохранения страны, на этой неделе в Китае зарегистрировано 85578 подтвержденных случаев и 4634 случая смерти от коронавируса.
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