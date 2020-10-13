Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от COVID-19: заболел доброволец

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson приостановила третью фазу испытаний вакцина от коронавируса из-за «необъяснимой» болезни одного из добровольцев.

В сообщении отмечается, что испытания были приостановлены в соответствии с нормативными стандартами компании. Об этом сообщается на сайте компании.

С чем связано заболевание, изучают независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB) и медики самой Johnson & Johnson. Компания также указала на конфиденциальность заболевшего добровольца и пообещала предоставить более подробную информацию, когда выяснит причины его болезни.

«Неблагоприятные события — болезни, несчастные случаи и так далее — являются ожидаемой частью любого клинического исследования, особенно крупных исследований», — отметили в компании.

23 сентября Johnson & Johnson объявила о начале третьего, завершающего этапа испытаний вакцины. В исследованиях должны были принять участие около 60 тысяч добровольцев из нескольких стран мира.

Это уже вторая компания в США, приостановившая испытания вакцины от COVID-19. В сентябре компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину совместно с Оксфордским университетом, приостанавливала исследования после того, как у добровольца выявили побочную реакцию.

В начале августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса — «Спутник V». Ее разработал Центр имени Гамалеи. Ученые провели два этапа клинических испытаний. Третий этап с вакцинацией 40 тысяч добровольцев проводится после выпуска вакцины в оборот.

В конце сентября патент на вакцину от коронавируса получил российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вакцина будет называться «ЭпиВакКорона»

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