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Главная » Украина » Экономика
15:31 13 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинские банки закрывают сотни «лишних» отделений

Больше всего подразделений остается у государственных финучреждений.

Сеть отделений украинских банков в третьем квартале (июле-сентябре) сократилась на 251 структурное подразделение, до 7 329. Эта тенденция не нова, и она усиливается. За весь прошлый год в стране закрылось 507 отделений банков. С начала 2020-го их количество сократилось уже на 673.

Больше всего отделений к 1 октября насчитывалось у государственных банков – Ощадбанка (1 931) и ПриватБанка (1 750). Они же и сократили свои сети сильнее всего – на 166 и 83 отделения за квартал соотвественно. Государственный Укргазбанк, наоборот, расширил региональную сеть и открыл 21 подразделение.

Ранее в НБУ объясняли, что банки избавляются от убыточных отделений ради оптимизации расходов, то есть экономии.

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Тэги: закрываются банки

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