Украинские банки закрывают сотни «лишних» отделений
Больше всего подразделений остается у государственных финучреждений.
Сеть отделений украинских банков в третьем квартале (июле-сентябре) сократилась на 251 структурное подразделение, до 7 329. Эта тенденция не нова, и она усиливается. За весь прошлый год в стране закрылось 507 отделений банков. С начала 2020-го их количество сократилось уже на 673.
Больше всего отделений к 1 октября насчитывалось у государственных банков – Ощадбанка (1 931) и ПриватБанка (1 750). Они же и сократили свои сети сильнее всего – на 166 и 83 отделения за квартал соотвественно. Государственный Укргазбанк, наоборот, расширил региональную сеть и открыл 21 подразделение.
Ранее в НБУ объясняли, что банки избавляются от убыточных отделений ради оптимизации расходов, то есть экономии.
Новости по теме
Поводом для масштабной проверки стало выявление трех случаев бессимптомного заражения в одной из местных больниц.
Одного зі зловмисників, які нищили агітаційні палатки на Оболоні, затримано «на гарячому». В ході розслідування з’ясувалося, що він пов’язаний з партією «За майбутнє».
В Нидерландах после повторного заражения коронавирусом умерла 89-летняя женщина. Первый раз она заболела COVID-19 два месяца назад.