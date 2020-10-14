Роналду заразился коронавирусом
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не сможет участвовать в ближайшем матче команды против Швеции в рамках четвертого тура Лиги наций.
35-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации. Сейчас он находится в изоляции, болезнь проходит бессимптомно, отмечено в коммюнике.
Остальные игроки после известия о заражении Роналду прошли дополнительное тестирование, их результаты отрицательные, и они продолжают готовиться к матчу.
Добавим, что с учетом двухнедельного периода изоляции Роналду пропустит матч против «Динамо» в Лиге чемпионов. «Ювентус» сыграет с киевлянами в следующий вторник, 20 октября.
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