Тихановская объявила Лукашенко ультиматум

Лидер белорусской оппозиции дала ему 13 дней на то, чтобы он оставил президентский пост и освободил всех политзаключенных.

«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об отставке. 2. Насилие на улицах должно прекратиться полностью. 3. Все политзаключенные должны быть освобождены», – написала Светлана Тихановская.

Лидер оппозиции отметила, что если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы.

«И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его выполнения – до 25 октября», – заявила Тихановская.

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