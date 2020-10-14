Порошенко вылечился от коронавируса

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что вылечился от коронавирусной болезни.

Вечером 13 октября он рассказал, что получил отрицательный тест.

«Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе», – написал Порошенко.

Политик поблагодарил всех медиков, «которые делают и возможное, и невозможное, как профессионалы и просто отважные женщины и мужчины».

«Это – подвиг. Вы настоящие защитники Украины», – отметил он.

Отдельно Петр Порошенко поблагодарил врача Ольгу Голубовскую.

«И не только за то, что вылечила меня лично. Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Прошу, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так, как это делал я», – добавил Порошенко.

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