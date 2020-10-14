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08:14 14 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Apple представила новые iPhone 12 c поддержкой 5G

Это первый смартфон компании с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения. Цена этой модели – от 799 долларов.

Глава Apple Тим Кук на презентации новых смартфонов

Корпорация Apple представила во вторник новый iPhone 12 c поддержкой сетей связи 5G.

Это первый смартфон компании с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения.

Новый смартфон будет тоньше (на 11 поцентов) и легче (на 16 поцентов) своего предшественника. Диагональ iPhone – 15 с половиной сантиметра (6,1 дюйма). Он оснащен OLED-дисплеем и защищен покрытием Ceramic Shield.

Еще одной важной новинкой будет возможность зарядки с помощью беспроводной магнитной MagSafe.

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Тэги: iPhone, смартфоны, 5G-сеть

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