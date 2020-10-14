Apple представила новые iPhone 12 c поддержкой 5G
Это первый смартфон компании с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения. Цена этой модели – от 799 долларов.
Корпорация Apple представила во вторник новый iPhone 12 c поддержкой сетей связи 5G.
Это первый смартфон компании с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения.
Новый смартфон будет тоньше (на 11 поцентов) и легче (на 16 поцентов) своего предшественника. Диагональ iPhone – 15 с половиной сантиметра (6,1 дюйма). Он оснащен OLED-дисплеем и защищен покрытием Ceramic Shield.
Еще одной важной новинкой будет возможность зарядки с помощью беспроводной магнитной MagSafe.
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