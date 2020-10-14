Идеи практичных и полезных подарков, которые точно понравятся виновнику торжества

Все знают фразу о том, что главное не сам подарок, а внимание, но мы можем согласится с этим утверждением лишь наполовину.

Все знают фразу о том, что главное не сам подарок, а внимание, но мы можем согласится с этим утверждением лишь наполовину. Ведь если вы все-таки угадаете с презентом, то настроение виновника торжества значительно улучшится. Именно поэтому, мы собрали для вас несколько идей для практичных подарков, которые не оставят никого равнодушными.

Ланч бокс с функцией подогрева

Отличное решение для подарка, ведь он рано или поздно пригодится каждому! Такой девайс можно брать с собой на работу, на природу или в путешествие, а функция подогрева поможет вам сохранить любое блюдо в теплом виде, не используя микроволновку.

Портативная зарядка

Для того, чтоб всегда оставаться на связи нужно, чтоб ваш гаджет был заряжен. А так как доступ к розетке есть далеко не всегда, то наличие у вас портативной зарядки значительно облегчит эту задачу. При этом, выбирая такой подарок, вы можете выбрать оригинальный принт или заказать именную надпись, тогда его точно оценят по достоинству.

Электронная копилка

Весьма полезный презент, который оценит каждый человек, особенно если он давно мечтает накопить определенную сумму на какую-то глобальную покупку или же на путешествие. А благодаря тому, что деньги и сама копилка электронные, то и доступ к ним у владельца будет постоянный.

Подарочная карта

Выбрать хороший подарок иногда довольно таки трудно, а порой на это и вовсе не хватает времени. В таком случае, советуем вам приобрести подарочный сертификат от giftmall, ведь он даст возможность своему владельцу самому выбрать для себя то, что интересно и что действительно нужно. Таким образом, вручая такую карту, вы точно угадаете с презентом.

Рюкзак

Отличное решение для подарка, ведь этот аксессуар и впрямь очень полезный, и не только для любителей путешествий, но и для любого жителя шумного мегаполиса. Советуем вам выбрать модель рюкзака со скрытыми карманами и с так званной функцией антивор, ведь вытащить что либо из такого аксессуара сможет только его владелец.

Мультиинструмент

Весьма практичная и абсолютно точно полезная вещь, которая пригодится не только мужчинам, но и представительницам прекрасного пола. Такой инструмент обычно состоит из различных отверток, складного ножа, плоскогубцов, уровня, фонарика и тому подобного, благодаря чему он станет незаменимой вещью в любом доме. Кроме того, если выбрать компактный вариант, то его будет удобно брать с собой на природу, на дачу или на работу.

Дарить что-то практичное – это действительно правильно, ведь вы можете быть уверены, что такой презент не будет пылиться где-то в шкафу, а точно будет использован по назначению!