Справа «Платинум Банку», невідповідність заявлених статків до фактичних та незадекларований будинок – чи це всі «дрібнички» з життя Катерини Рожкової?

Справа »Платинум Банку», невідповідність заявлених статків до фактичних, а також користування житловим будинком, що не відображений в декларації – чи це всі «дрібнички» з життя Катерини Рожкової?

Фактично кожен кандидат на посаду президента України обіцяє одним з найголовніших напрямків своєї діяльності боротьбу з корупцією. Під це створюються служби, бюро, спеціалізовані прокуратури, інші державні органи, які мають на меті контролювати, відслідковувати, розслідувати і, в разі виявлення порушення закону, врешті решт карати, йдеться у заяві ГО «Інститут свободи слова», інформує UAINFO.org.

Але в реальному житті все виглядає дуже дивно….

Начебто шукають, відкривають карні справи, розслідують, навіть арешти відбуваються, але на даний час жодного гучного вироку, жодної гучної справи так і не доведено до логічного завершення!

І це після того, як цілий ряд журналістських розслідувань, серед яких «СХЕМИ»: РОЗСЛІДУВАННЯ, антикорупційні журналістські розслідування bihus.info, інші програми та проекти інформують правоохоронні органи щодо корупційної діяльності різних посадових осіб, не виключаючи навіть найвищі гілки влади.

Громадську організацію «Інститут Свободи Слова» зацікавила діяльність Національного Банку України, оскільки останнім часом в матеріалах різних ЗМІ почала все частіше і частіше з`являтися інформація щодо можливої корупційної складової в діях деяких посадових осіб керівного складу НБУ.

Найбільший резонанс викликала діяльність колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої та на той час заступника голови НБУ Катерини Рожкової, яку підозрювали у ряді корупційних скандалів.

Змінювалися президенти, голови НБУ (Гонтарева, Смолій та Шевченко), але Катерина Рожкова не тільки наразі залишається весь цей час в керівному складі Нацбанку, але навіть була призначена першим заступником голови НБУ.

Після того, як ми почали детальніше шукати з відкритих джерел інформацію про діяльність Рожкової, то були неприємно здивовані тим, що відбувалося принаймні останні 3-4роки.

Одним з підтверджень можливої протиправної діяльності Катерини Рожкової, зокрема, являються записи розмов, зафіксовані між нею та головним виконавчим директором ПАТ «Платинум Банк» Дмитром Зінковим, які оприлюднені на сайті VLASTI.NET за посиланням.

В оприлюднених аудіо файлах жінка з голосом, схожим на Катерину Рожкову, радить своєму співрозмовнику, голос якого схожий на Дмитра Зінкова (міноритарний акціонер «Платинум Банку», нещодавно був головою його наглядової ради), як, зокрема, «Платинум Банк» міг би заощадити на платежах для НБУ по кредитам рефінансування.

Також співрозмовники обговорюють питання:

- зняття статусу проблемного з «Платинум Банку»;

- нестачі прозорих джерел походження коштів, які власник «Платинум Банку» міг би внести в статутний капітал;

- низьких ставок по інсайдерським кредитам у портфелі «Платинум Банку»;

- оформлення застав по кредитам рефінансування;

- фінансовий стан Фінбанку (який нечужий для «Платинум Банку»);

- внесення змін до нормативної бази НБУ (зокрема, в частині, що стосується вимог до банків, які мають статус ощадного, тобто в яких понад 50% пасивів – кошти населення)

Слід також зазначити, що Катерина Рожкова у своєму коментарі для сайту finbalance.com.ua не заперечувала автентичність розмов щодо ПАТ «Платинум Банку».

Також, перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова стала фігурантом значного корупційного скандалу. Під час моніторингу майна та її декларації про майно та доходи за попередні роки було встановлено суттєву невідповідність заявлених статків до фактичних, а також виявлено користування нею житловим будинком площею близько 200 кв.м. в м. Києві, що не відображено в її декларації.

Ці дані були опубліковані цілою низкою ЗМІ, зокрема на сайті Главред та на інформаційному порталі СТОПКОР, проте на даний час жодної реакції правоохоронних органів на цю інформацію не було.

У зв’язку з вищенаведеним, наша громадська організація, яка бореться за дотримання норм чинного законодавства та захист законних прав та інтересів громадян, а також покладає максимум зусиль для інформування громадськості про боротьбу з проявами корупції у нашій державі, виражає крайню стурбованість щодо виявлення ознак можливої злочинної діяльності першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової та звернулася до ДБР із запитом щодо проведення розслідування з цього приводу.

Чи буде реакція Державного Бюро Розслідування на цей запит та на діяльність першого заступника голови НБУ покаже час…