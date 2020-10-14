Первое издание книги о Гарри Поттере продано на аукционе за 60 000 £

На аукционе Hansons было продано первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года издания.

Книга, одна из всего лишь 500 напечатанных первых изданий в твердом переплете, была продана отставным британским эмигрантом из Люксембурга.

Аукционист Джим Спенсер охарактеризовал цену с молотка, которая поднялась до 75 000 фунтов стерлингов с добавленной покупательной премией, как «поразительную». Так, во вторник, 13 октября, роман ушел с молотка на аукционе в Стаффордширской библиотеке Хэнсона.

Продавец, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что купил книгу для своих детей примерно через 18 месяцев после того, как она была впервые опубликована в июне 1997 года. Он сказал, что «совершенно доволен» продажей.

«Книги о Гарри Поттере поистине культовы – они относятся к высшему классу детской литературы, и это первое издание может только возрасти в цене», – сказал он.

Продавец добавил, что планирует использовать деньги от продажи для выплаты студенческой ссуды своей дочери.

Книга была идентифицирована как первое издание после того, как была отправлена ​​на аукционах Дербишира в кухонном полотенце, поскольку в ней есть дублирование фразы «1 палочка» на странице 53 и номер выпуска «10 9 8 7 6 5 4 3 2 1».

Хансонс сказал, что окончательное предложение было сделано частным международным покупателем, который делал ставки по телефону.

Аукционист Спенсер, который занимался продажей четырех первых изданий «Гарри Поттера и философского камня», сказал, что это самая высокая цена, уплаченная аукционистами за копию.

«Я очень рад, что книга получила такую ​​выдающуюся цену для нашего продавца», – сказал он. «Я надеялся, что это принесет 50 000 фунтов стерлингов, но увидеть, как он проплывет мимо этой отметки в 60 000 фунтов стерлингов, было удивительно».

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