В Украине отмечают День защитника
Традиционно 14 октября в Украине отмечают День украинского казачества, покровительницей которого считалась Богородица.
В Украине в среду, 14 октября, отмечают День защитника, День украинского казачества и Покровы Пресвятой Богородицы, а также день создания Украинской повстанческой армии.
День защитника Украины официально установлен указом президента Петра Порошенко от 14 октября 2014 года «с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности».
Этим же указом Порошенко отменил День защитника Отечества, который ранее отмечался 23 февраля.
Дата 14 октября выбрана не случайно – в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества.
Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине происходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и решали самые важные вопросы.
Сегодня во многих регионах страны проходят тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуются специальные выставки, в школах накануне проходят тематические уроки.
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