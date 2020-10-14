В Украине отмечают День защитника

Традиционно 14 октября в Украине отмечают День украинского казачества, покровительницей которого считалась Богородица.

В Украине в среду, 14 октября, отмечают День защитника, День украинского казачества и Покровы Пресвятой Богородицы, а также день создания Украинской повстанческой армии.

День защитника Украины официально установлен указом президента Петра Порошенко от 14 октября 2014 года «с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности».

Этим же указом Порошенко отменил День защитника Отечества, который ранее отмечался 23 февраля.

Дата 14 октября выбрана не случайно – в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества.

Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине происходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и решали самые важные вопросы.

Сегодня во многих регионах страны проходят тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуются специальные выставки, в школах накануне проходят тематические уроки.

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