В Киеве обокрали дом иностранного дипломата
Полиция задержала 31-летнего киевлянина, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.
В Киеве правоохранители за сутки раскрыли кражу из дома иностранного дипломата. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в среду, 14 октября.
Отмечается, что к полицейским обратился мужчина и сообщил, что в течение ночи из частного дома, где он живет вместе с семьей, неизвестный похитил деньги и ноутбук.
«На месте происшествия изъяли следы и пересмотрели записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому мы получили информацию о правонарушителе, поэтому вскоре удалось выйти на него. По месту жительства подозреваемого провели обыск, его задержали, а похищенные вещи изъяли», – сообщил начальник отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Игорь Леус.
Задержанный – 31-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. У вора полицейские изъяли украденные вещи.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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